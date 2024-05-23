Разработчик SpaceRocket Games и издатель Toplitz Productions анонсировали новое дополнение к жанру игр на выживание под названием Permafrost

SpaceRocket Games и Toplitz Productions представили новое дополнение к жанру игр на выживание под названием Permafrost. Игроков ждет захватывающий сюжет, который перенесет их в мрачный городской ландшафт с открытым миром, погружая в вечную мерзлоту. Игра рассказывает о катастрофическом явлении фазы луны, которое приводит к гибели миллиардов людей и к распаду политических и экономических структур. Игрокам предстоит сражаться с леденящими душу температурами, охотиться на добычу и создавать инструменты для выживания. Они также будут сталкиваться с угрозой от враждебных фракций и природных хищников.

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В Permafrost игрокам предоставлена возможность предотвратить дальнейшее вымирание человечества, строя убежища и установив мир для разрозненных общин. Они смогут выбрать свой путь - восстановить общество или найти свое место в дикой природе. Игрокам будут доступны функции строительства базы, возделывания земли для выращивания пищи и развития технологий из переработанных материалов. Также игроки смогут использовать смертоносное оружие для самозащиты и борьбы с угрозами. В игре будет возможность играть как в одиночном, так и в кооперативном режиме до 4 игроков.

Permafrost обещает захватывающий и динамичный игровой опыт. Игрокам предстоит адаптироваться к суровым условиям, освоить управление ресурсами, сохранить жизнь персонажа и исследовать замерзшие остатки цивилизации. Они будут сталкиваться с моральными дилеммами и принимать решения, которые определят судьбу человечества в этой замерзшей пустоши.





Permafrost будет выпущена в раннем доступе Steam в 2025 году для ПК. Игроков ждут увлекательные приключения в суровом климате, строительство базы и ремесло, сохранение жизни и исследования. Игра предоставит игрокам возможность столкнуться с холодными зонами и раскрыть тайны прошлого. Будет доступен как одиночный, так и кооперативный режим игры до 4 игроков. Permafrost предоставит свободу выбора пути восстановления общества или выживания в дикой природе.