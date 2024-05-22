Вопрос, будет ли это считаться "нанесением удара", так как дистанционно "отключить" промышленное оборудование, в принципе может любая страна, имеющая дальнобойные ракеты.

По сообщению Bloomberg, компании ASML и TSMC, производители передовых станков для производства чипов, могут иметь возможность отключить свои оборудование в случае военных действий на Тайване. В связи с санкциями США, запрещающими ASML поставлять свои передовые станки в Китай, возникают опасения относительно наличия таких станков TSMC на Тайване.

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TSMC играет важную роль в мировой полупроводниковой промышленности и требует доступа ко всем новейшим инструментам для производства чипов. Она имеет более половины мировой установленной базы передовых станков для производства чипов EUV. Но из-за санкций США и отказа ASML продавать свои станки Китаю, возникает вопрос о будущем инструментов для производства чипов на Тайване.

Представители ASML, как утверждается, заверили представителей правительства США, что они могут отключить свои станки по своему усмотрению, и американская сторона выразила обеспокоенность оборудованием в случае эскалации военных действий со стороны Китая. Это отчет появился после смены правительства на Тайване, и ввиду растущего напряжения в Южно-Китайском море, где Пекин считает нового президента Тайваня враждебным.

Торговая напряженность между США и Китаем распространяется на разные отрасли, включая сельское хозяйство, авиацию и технологии. В сфере технологий США удалось ограничить китайскую корпорацию Semiconductor Manufacturing International Corporation в производстве микросхем более 5 нанометров. Однако использование старых станков для производства чипов, не являющихся передовыми, может быть трудоемким процессом, и производителям приходится бороться за достижение высокой производительности.

Ситуация в полупроводниковой промышленности и возможность отключения передовых станков для производства чипов на Тайване в случае военных действий вызывают опасения в отрасли. Это может повлиять на производство и доступность чипов, что может сказаться на отраслях потребительской технологии и других областях.