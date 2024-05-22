Dream Chaser будет использовать ракету Vulcan компании ULA и отправит на Международную космическую станцию (МКС) груз.

Космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space готовится к своему первому полету в этом году. Это безэкипажный грузовой космический самолет, который станет единственным кораблем способным использовать взлетно-посадочную полосу для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). NASA полагается на корабли Dragon компании SpaceX, Starliner компании Boeing, Cygnus компании Northrop Grumman и Cargo Dragon компании SpaceX для доставки грузов на станцию, и добавление Dream Chaser обеспечит агентству большую гибкость в этом процессе.

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В первом полете Dream Chaser будет использовать ракету Vulcan компании ULA. В процессе обработки перед полетом, корабль будет проверен на способность выдерживать вибрации, вакуум космоса и высокие температуры. Также испытания включают помещение корабля в цилиндрическую камеру, чтобы смоделировать условия, с которыми корабль может столкнуться во время путешествия к Земле и обратно.

Dream Chaser прибыл в Космический центр Кеннеди для подготовки к полету. Здесь ему будет установлена электроника, системы теплозащиты и звуковой защиты корабля. Важно отметить, что Dream Chaser вернется с низкой околоземной орбиты, поэтому его теплозащитный экран будет испытывать меньшие нагрузки, чем у корабля "Орион". Теплозащитный экран будет испытан при экстремальных температурах, на которые он рассчитан.

NASA ожидает, что Dream Chaser обеспечит агентству гибкость в доставке грузов на МКС, особенно в свете регулярных работ с экипажем и постоянного потока научных экспериментов на станции.