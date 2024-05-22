Обе модели оборудованы внешней подсветкой и сенсором ATG4090.

Международный поставщик компонентов для ПК, Sharkoon Technologies, представил две новые игровые мыши - SKILLER SGM35 и SKILLER SGM50W. Обе мыши оснащены сенсором ATG4090 и внешней подсветкой. SKILLER SGM35 работает с проводным подключением, а SKILLER SGM50W может быть использована как с проводом, так и без него, поскольку поставляется с зарядной станцией.

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SKILLER SGM50W предлагает беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и имеет время автономной работы до 70 часов. Для зарядки мыши можно использовать входящую в комплект зарядную станцию или подключить ее напрямую в USB порт компьютера. Если беспроводная функция не требуется, то можно выбрать проводную модель SKILLER SGM35.

Обе мыши обеспечивают точность и контроль благодаря сенсору ATG4090 с разрешением до 6400 DPI. У них также есть шесть программируемых кнопок. В то же время, отдельного программного обеспечения для этих мышей не требуется.

Обе модели мышей разработаны для всех типов хвата и подходят как большим, так и маленьким рукам. Левая и правая кнопки мышей изготовлены из высококачественного материала, чтобы защитить их от износа и повреждений.

SKILLER SGM35 и SGM50W доступны в черном и белом цветах. Белые версии особенно привлекают внимание благодаря заметным вставкам черного цвета. Обе мыши также имеют RGB-подсветку, которую можно настраивать.

Стоимость проводной модели SKILLER SGM35 составляет 19,99 евро, а модели SKILLER SGM50W с беспроводной функцией и зарядной станцией - 39,99 евро.