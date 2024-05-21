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ddr22
Стала известна дата выхода игры Dragon Ball Sparking Zero
Sparking Zero является новой частью серии Budokai Tenkaichi и будет работать на движке Unreal Engine 5.

Дата выхода игры Dragon Ball Sparking Zero, представляющей новую часть серии Budokai Tenkaichi, была обнародована на официальном сайте Bandai Namco. По информации, найденной пользователем X и приведенной на YouTube канале @SrgioM3, на сайте издательства указана дата выхода игры - 1 октября 2024 года. Эта информация намекает на то, что игра выйдет менее чем через пять месяцев. Следует отметить, что предыдущие части серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi также были выпущены в октябре. Официальное представление игры состоялось в декабре прошлого года. Dragon Ball Sparking Zero будет работать на движке Unreal Engine 5 и будет доступна на платформах PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

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Вице-президент по маркетингу и цифровому бизнесу Bandai Namco Entertainment America Inc., Майк Чанг, в своем заявлении отметил, что игра Dragon Ball Sparking Zero продолжает наследие предыдущих частей, добавляя новые возможности, благодаря новейшим игровым платформам. Он также подчеркнул, что прошло более 15 лет с момента выхода первой части серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi и новая игра представляет собой ожидаемое продолжение для игроков.


Официальный трейлер игры и некоторые из ее особенностей уже доступны для ознакомления. Игра была переименована с Budokai Tenkaichi в Dragon Ball: Sparking! ZERO. Также следует отметить, что Dragon Ball Sparking Zero станет первой частью серии с момента выхода Budokai Tenkaichi 3 в 2007 году на PlayStation 2.

#dragon ball sparking zero
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