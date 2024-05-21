Дата выхода игры Dragon Ball Sparking Zero, представляющей новую часть серии Budokai Tenkaichi, была обнародована на официальном сайте Bandai Namco. По информации, найденной пользователем X и приведенной на YouTube канале @SrgioM3, на сайте издательства указана дата выхода игры - 1 октября 2024 года. Эта информация намекает на то, что игра выйдет менее чем через пять месяцев. Следует отметить, что предыдущие части серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi также были выпущены в октябре. Официальное представление игры состоялось в декабре прошлого года. Dragon Ball Sparking Zero будет работать на движке Unreal Engine 5 и будет доступна на платформах PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam.
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Вице-президент по маркетингу и цифровому бизнесу Bandai Namco Entertainment America Inc., Майк Чанг, в своем заявлении отметил, что игра Dragon Ball Sparking Zero продолжает наследие предыдущих частей, добавляя новые возможности, благодаря новейшим игровым платформам. Он также подчеркнул, что прошло более 15 лет с момента выхода первой части серии Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi и новая игра представляет собой ожидаемое продолжение для игроков.
Официальный трейлер игры и некоторые из ее особенностей уже доступны для ознакомления. Игра была переименована с Budokai Tenkaichi в Dragon Ball: Sparking! ZERO. Также следует отметить, что Dragon Ball Sparking Zero станет первой частью серии с момента выхода Budokai Tenkaichi 3 в 2007 году на PlayStation 2.