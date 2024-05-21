Новая консоль Sony будет полноценной портативной платформой, в отличие от предыдущей модели PlayStation Portal, которая являлась облачным игровым устройством.

Sony работает над новой портативной консолью PlayStation, которая будет способна воспроизводить игры для PS4. Информация об этом появилась в феврале 2024 года и теперь ее подтверждают новые утечки данных. Консоль будет полноценной портативной системой, способной запускать игры локально, в отличие от предыдущей модели PlayStation Portal, которая работала через облачное хранилище.

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Аппаратные характеристики новой консоли Sony могут быть сравнимы с мобильным процессором AMD Ryzen Z1, что позволит консоли воспроизводить игры для PS4 и другие игры, использующие особенности портативного устройства, такие как сенсорный экран, акселерометр и гироскоп. Существует спрос на новую портативную консоль, так как Nintendo Switch продается очень хорошо и занимает третье место среди самых продаваемых консолей всех времен. Sony имеет достаточную долю рынка и может достичь продаж десятков миллионов экземпляров новой портативной консоли, если цена будет приемлемой.

Некоторые пользователи выражают скепсис относительно долгосрочной поддержки портативной консоли со стороны Sony. Они надеются, что новая консоль будет достойной и будет пользоваться поддержкой со стороны Sony в будущем. Есть также обсуждение по поводу качества изображения на новой консоли. Несмотря на то, что аппаратные характеристики консоли могут быть сравнимы с PS4, меньший экран и новая технология повышения качества изображения могут помочь скрыть некоторые недостатки в сравнении с домашними консолями.

Некоторые пользователи также указывают на необходимость разнообразия игр и функций новой консоли. Они хотят, чтобы она была достойным преемником предыдущих моделей PSP и Vita, имеющим большую поддержку игр, возможность играть в старые игры, подключение к интернету и просмотр фильмов. Они полагают, что новая портативная консоль будет популярна, если предложит широкий спектр игр и функций, чтобы удовлетворить потребности пользователей.