Samsung рассматривает возможность использования титана класса Grade 3 в своей модели Galaxy S25 Ultra для обеспечения лучшей структурной целостности

По информации, полученной от разных источников, будущая модель Samsung Galaxy S25 Ultra может использовать титан класса Grade 2 или Grade 3 для создания более прочной и структурно целостной рамки. Однако это уже не первый раз, когда слышим о использовании титановой рамки в предстоящих флагманских моделях Samsung.

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Ранее в марте уже появились слухи о том, что Galaxy S25 Ultra будет использовать титан класса Grade 2, который обладает лучшими характеристиками прочности. Это не вызвало особых сомнений, так как Galaxy S24 Ultra уже смонтирован настолько надежно, что можно было бы ожидать использования того же материала. Но сейчас источник сообщает о возможном использовании титана класса Grade 3, который обладает еще более высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

Сравнивая использование титана в Samsung и Apple, следует отметить, что в серии iPhone 15 Pro используется титан класса Grade 5, который содержит следы алюминия и ванадия, в то время как Samsung скорее всего будет использовать титан класса Grade 2 или Grade 3, считающегося более чистым. Точное использование материала для Galaxy S25 Ultra пока остается неизвестным, так как презентация устройства запланирована лишь на январь следующего года.