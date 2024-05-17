Ноутбуки EVOL G получили новый футуристический дизайн и доступны в белом и сером цветах с клавиатурой с RGB-подсветкой.

Colorful Technology Company Limited представила новую серию игровых ноутбуков EVOL G, которая оснащена процессорами Intel Core 13-го поколения и графикой NVIDIA RTX 4060. Внешний вид ноутбуков получил новый футуристический дизайн. EVOL G доступны в белом и сером цветах и имеют клавиатуру с RGB-подсветкой.

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Серия EVOL G оснащена процессором Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и 16 потоками, а также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060. Эти компоненты позволяют насладиться играми с трассировкой лучей и DLSS 3.5, а также имеют высокую производительность искусственного интеллекта. Ноутбуки серии EVOL G также оснащены IPS-экраном QHD с частотой обновления 165 Гц и высоким соотношением экрана к корпусу. Дисплей обеспечивает точные цвета и яркое изображение благодаря большому углу обзора и 100-процентному охвату цветовой гаммы sRGB.

Охлаждение ноутбуков серии EVOL G улучшено с помощью трех режимов, которые позволяют настроить эффективность от максимального охлаждения до максимальной тишины. Ноутбуки оснащены тепловыми трубками толщиной 10 мм и турбинными вентиляторами для эффективного рассеивания тепла и повышения акустических характеристик.

Несмотря на эти характеристики, некоторые пользователи выразили свое недоумение относительно разрешения экрана ноутбуков EVOL G. Они считают, что разрешение экрана должно быть не более 1080p или 1200p, поскольку графический процессор RTX 4060 может не справиться с играми в более высоком разрешении. Однако другие пользователи утверждают, что разрешение 1440p позволяет добиться более ярких и реалистичных цветов, а более низкие разрешения могут привести к ухудшению качества изображения.