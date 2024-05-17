В комплекте с мышью поставляются два типа подшипников - стальные роликовые подшипники RollMaster и рубиновые подшипники.

Японская компания ELECOM представила новую мышь IST Trackball, которая является революционным устройством с системой сменных подшипников. Эта мышь разработана с учетом десятилетий исследований и опросов пользователей, и имеет два ключевых фактора, делающих трекбольные мыши популярными - это плавность хода и эргономичный дизайн.

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Одной из особенностей мыши IST является система сменных подшипников, которая позволяет быстро менять подшипники с помощью специального съемника. В комплекте с мышью поставляются два типа подшипников - стальные роликовые подшипники RollMaster и рубиновые подшипники. Подшипники RollMaster разработаны компанией ELECOM и обеспечивают очень плавное вращение, а рубиновые подшипники обеспечивают долговечность и высокую точность движений. Оба типа подшипников производятся компанией MinebeaMitsumi, известным своей высокой точностью и качеством производства.

Мышь IST также обладает удобным и эффективным дизайном. Она расположена под углом, соответствующем естественному положению руки, что снижает напряжение и дискомфорт. Большой шарик диаметром 36 мм обеспечивает более точное управление курсором, а возможность перемещать курсор, перекатывая шарик большим пальцем, устраняет необходимость двигать запястье.

Мышь IST доступна в черном и белом цветах, и предлагает три типа подключения - Bluetooth, беспроводной USB и проводной. Это позволяет использовать мышь для рук разного размера и типов захвата. Цена мыши IST10 составляет от $39,99 до $49,99, а IST11 - от $49,99 до $59,99.