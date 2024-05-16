В отгрузочных манифестах были раскрыты несколько моделей процессоров, включая 6, 14, 16 и 24-ядерные варианты. Arrow Lake-S Desktop «Core Ultra 200» имеет 24, 14 и 6-ядерные версии, а Arrow Lake-HX имеет 16 и 14-ядерные версии.

Компания Intel планирует выпустить новые процессоры Arrow Lake-S (для настольных компьютеров) и Arrow Lake-HX (для ноутбуков). В отгрузочных манифестах были обнаружены 24, 20 и 14-ядерные чипы, которые станут основой для данных процессоров.

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Процессоры Arrow Lake-S будут подходить для материнских плат с сокетом LGA 1851, а Arrow Lake-HX - для ноутбуков. Частота процессоров Arrow Lake-S достигает 3,6 ГГц, а Arrow Lake-HX - 2,9-3,0 ГГц. Ожидается, что Intel выпустит не менее 13 процессоров линейки Arrow Lake-S, включая топовые модели с разблокированными множителями.

Arrow Lake-S процессоры будут совместимы только с памятью DDR5 и будут поддерживать материнские платы 800-й серии. Они также будут иметь увеличенное количество линий PCIe Gen 5.0 и поддержку iGPU Alchemist. Процессоры Arrow Lake-S будут иметь 3 МБ кэша L2 на каждое ядро и не поддерживать Hyper-Threading. Планируется, что они появятся на рынке во втором полугодии 2024 года.

Arrow Lake-HX процессоры ожидаются в конце 2024 года и поступят в розничную продажу в первой половине 2025 года. Подробности о них пока не появились.