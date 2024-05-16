The Division Heartland впервые представили в мае 2021 года вместе с мобильной игрой (теперь известной как Resurgence) и новым контентом для The Division 2.

Ubisoft объявила, что бесплатная игра Tom Clancy's The Division Heartland отменена. Вместо этого издатель будет вкладывать деньги в XDefiant и Tom Clancy's Rainbow Six. Вот полная цитата:

реклама В рамках усилий Ubisoft по оптимизации своей деятельности и адаптации к меняющимся тенденциям рынка произошла дальнейшая реорганизация в командах глобального издательства, как в регионе АТР, который теперь состоит из трех центров взаимодействия, так и на центральном уровне. Кроме того, в соответствии с повышением избирательности инвестиций, Ubisoft решила прекратить разработку The Division Heartland и перераспределить ресурсы в пользу более масштабных проектов, таких как XDefiant и Rainbow Six.

The Division Heartland впервые представили в мае 2021 года вместе с мобильной игрой (теперь известной как Resurgence) и новым контентом для The Division 2. Действие игры, разработанной Red Storm, разворачивалось в небольшом городке Сильвер-Крик на Среднем Западе - тихой деревушке, опустошенной так называемым «долларовым гриппом» и впоследствии занятой различными агентами Подразделения.

В конце 2023 года тайваньский рейтинговый совет обнаружил рейтинг игры, что дало повод предположить, что The Division Heartland скоро выпустят. Однако Ubisoft решила свернуть работу.