Предстоящая модель телефона Samsung Galaxy S25 Ultra сохранит все четыре камеры на задней панели, несмотря на слухи о возможном удалении одного из объективов.

Было сообщено, что Samsung Galaxy S25 Ultra все же останется с четырьмя камерами на задней панели, несмотря на предыдущие слухи о том, что будет всего три камеры и новая переменная зум-камера.

реклама

J. Реве, известный своими точными предсказаниями, рассказал, что Galaxy S25 Ultra сохранит свои четыре камеры. Еще один надежный источник, Ice Universe, также подтвердил наличие четырех камер на телефоне. Однако сообщение от Ice Universe указывает на возможное обновление от Samsung, которое может привести к улучшению качества изображения или другим новым функциям.

Вместе с тем, стоит отметить, что это не первый случай, когда появляются противоречивые сообщения от разных источников о предстоящих устройствах.

Еще слишком рано делать окончательные выводы, так как премьера Galaxy S25 Ultra все еще далека. Ожидается, что конкретная информация о следующей флагманской серии Samsung появится в июле, когда компания завершит работу над серией Galaxy Z и сосредоточит свое внимание на разработке флагманских устройств следующего года.