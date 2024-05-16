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ddr22
AMD прекращает использование букв HS, H и U для обозначения мобильных процессоров
AMD объявила о прекращении использования брендов HS, H и U для своих мобильных процессоров мощностью 15-45 Вт.

AMD решила прекратить использование брендов HS, H и U для своих мобильных процессоров мощностью 15-45 Вт. Вместо этого компания перейдет на использование бренда "Ryzen AI" для всех своих SKU нового поколения, начиная с модели Strix Point. Это означает, что серии HS, H и U больше не будут различаться и все процессоры будут использовать одну маркировку для стандартного TDP 15W-45W.

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Такое решение было принято с целью облегчить эксплуатацию и тестирование процессоров, но для конечных пользователей может оказаться сложным определить производительность различных ноутбуков на основе брендинга U/HS/H. Однако AMD сохранит маркировку HX, но ее значение будет отличаться от предыдущего HX.

Сейчас AMD предлагает свои мобильные процессоры Ryzen в четырех сегментах: HX (55 Вт+), HS & H (35 Вт+) и U (15-28 Вт). Но с приходом новой схемы наименования "Ryzen AI", AMD собирается использовать нумерацию серии 100 для первого поколения этой схемы.

Поэтому потребители могут встретиться с затруднениями при выборе ноутбуков, так как название не будет напрямую указывать на фактическую конфигурацию TDP процессора. Например, возможно получить процессор с TDP 15-28 Вт вместо ожидаемого TDP 35 Вт+.

Впрочем, AMD, предположительно, будет стремиться помочь потребителям определить нужную им конфигурацию с помощью новой схемы наименования "Ryzen AI". Официального объявления о брендинге "Ryzen AI" пока не было, но уже появились утечки, указывающие на его использование.

Запуск новых ноутбуков на базе следующего поколения процессоров Ryzen "Strix Point" от AMD уже готовится ASUS. Пользователям предстоит быть внимательными и проверять спецификации процессоров при выборе устройства, чтобы избежать покупки ноутбука с более низкой производительностью, чем ожидалось.

#amd
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