Графические процессоры Blackwell от NVIDIA будут самыми быстрыми и дорогостоящими чипами искусственного интеллекта в мире.

Компания NVIDIA ожидает, что их новые графические процессоры Blackwell станут самыми мощными в мире, но при этом и самыми дорогими. Ожидается, что цена на графические процессоры Blackwell B100 составит от 30 000 до 35 000 долларов, а цена на серверы искусственного интеллекта может превысить 3 миллиона долларов. Эти продукты будут пользуется спросом у крупных технологических компаний, вкладывающих в разработку искусственного интеллекта. Ожидается, что прибыль от этих продуктов будет больше, чем от предыдущей серии Hopper.

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Аналитики из HSBC оценивают, что стойка сервера Blackwell AI от NVIDIA может стоить около 1,8 миллиона долларов, а более продвинутая модель может достигать 3 миллионов долларов. Одиночные графические процессоры Blackwell B100 AI GPU планируется продавать по цене от 30 000 до 35 000 долларов, а суперчипы GB200 - от 60 000 до 70 000 долларов. Эти цены соответствуют оценкам самого СЕО NVIDIA, Дженсена Хуанга.

Однако стоит отметить, что оценки аналитиков могут не учитывать рыночные условия и другие факторы, поэтому фактические цены могут отличаться в зависимости от заказчика и объема заказа. Предварительные заказы на серверы Blackwell уже размещены компаниями Meta, Microsoft и OpenAI.

Глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, признает важность разработки ИИ и уверен, что их продукты не только будут лидерами в этой области, но и привлекут большой интерес со стороны потребителей.