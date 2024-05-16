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ddr22
ASUS анонсировала корпусные вентиляторы серии TUF Gaming TR120 ARGB
Вентиляторы имеют увеличенную ширину лопастей и более толстую рамку, что позволяет им обеспечить воздушный поток до 77,4 CFM.

Компания ASUS анонсировала выпуск корпусных вентиляторов серии TUF Gaming TR120 ARGB, которые предлагают высокую мощность охлаждения и эстетическую привлекательность. Новое поколение вентиляторов имеет улучшенные лопасти, которые благодаря увеличенной ширине и толщине обеспечивают повышенный воздушный поток и статическое давление. При интенсивной нагрузке эти вентиляторы могут обеспечивать постоянный поток охлаждающего воздуха для ПК.

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TUF Gaming TR120 ARGB вентиляторы обладают низким уровнем шума, составляющим всего 29 дБА, что позволяет им работать практически бесшумно и не вызывать дискомфорта у пользователя. Однако, при использовании стандартных вентиляторов в панорамных корпусах, часто видны только их боковые и задние стороны, в то время как элементы, такие как провода и видимые части двигателя, становятся визуально заметными. Чтобы решить эту проблему, вентиляторы TUF Gaming TR120 ARGB поставляются как с передним, так и с задним воздушным потоком, что позволяет пользователю видеть переднюю сторону вентилятора внутри корпуса.

В отличие от конкурирующих вентиляторов с обратным воздушным потоком, TUF Gaming TR120 ARGB вентиляторы обеспечивают мощный воздушный поток и статическое давление. Они предлагают поток воздуха до 76,3 CFM и статическое давление до 2,75 ммH2O, сохраняя при этом высокую производительность.

Кроме того, TUF Gaming TR120 ARGB обладают настраиваемой подсветкой со всех сторон благодаря двухслойной светодиодной матрице, равномерно освещающей каждую лопасть и рамку. Боковые стороны вентилятора также имеют полупрозрачные панели, которые позволяют создавать разные узоры и украшения, что дает возможность пользователю персонализировать свой ПК.

#asus
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