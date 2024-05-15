Ghost of Tsushima Director's Cut выходит на ПК 16 мая.

Ghost of Tsushima Director's Cut, игра от Sony, выходит на ПК на этой неделе, и Nixxes сообщил дополнительные детали о релизе. Игра вызвала споры из-за необходимости входа в PlayStation Network (PSN) на ПК, однако это требуется только для многопользовательского режима Legends, а в одиночную кампанию можно играть без него. Игра была исключена из списка Steam в странах, где нет доступа к PSN. Теперь разработчики заявляют, что выпустят кроссплей Ghost of Tsushima в "бета-версии", что означает, что игроки смогут пригласить друзей из PlayStation Network для совместной игры. Таким образом, Sony оставляет себе возможность отменить требование PSN в будущем.

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Однако есть еще одна загвоздка связанная с PSN - игра полностью оптимизирована для портативных игровых ПК, таких как Steam Deck, но все еще числится в списке "неподдерживаемых" из-за требования доступа к PSN через Windows. Разработчики утверждают, что провели работу по оптимизации игры для Steam Deck и подобных устройств, и игроки смогут наслаждаться игрой на этих портативных устройствах.

Ghost of Tsushima Director's Cut выходит на ПК 16 мая, а в настоящее время уже доступна на PS4 и PS5. Игра получила высокие оценки и хорошие отзывы, считается одной из наиболее впечатляющих игр этого поколения. События игры разворачиваются в Японии в период японского феодализма, где игроки в роли самурая оказываются в борьбе за свою родину и честь. Графика и боевая система игры получили особую похвалу, а также ее атмосфера и история. Ghost of Tsushima Director's Cut обещает дополнительное содержание и улучшения по сравнению с оригинальной версией игры, включая новое дополнение Iki Island.