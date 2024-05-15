Компания Apple планирует расширить продажи своей гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro за пределы США.

Компания Apple планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro в семи странах, помимо США, после своей презентации на WWDC 2024, которая начнется 10 июня. Чтобы подготовиться к её выпуску, сотрудники различных торговых точек Apple по всему миру получают обучение по использованию этого устройства. Это обучение, скорее всего, аналогично тому, которое проходили сотрудники розничных магазинов в США перед выпуском гарнитуры. Apple Vision Pro будет доступна в Австралии, Китае, Германии, Франции, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

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Хотя Apple Vision Pro уже получила успех, её продажи в США немного снизились, поэтому компания решила расширить свое присутствие на международном рынке. Компания стремится получить преимущество перед конкурентами и повысить продажи. Однако снижение спроса на эту гарнитуру заставляет Apple раздумывать над снижением цен на будущие модели. Пока неизвестно, как Apple собирается справиться с этой задачей, и возможно, покупателям придется продолжать нести высокую финансовую нагрузку, если они хотят использовать Apple Vision Pro.

Предполагалось, что Apple выпустит до 800 000 устройств Apple Vision Pro в этом году, но из-за спада спроса это число было сокращено. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что компания продаст не более 450 000 устройств в течение года. Возможно, следующая версия гарнитуры, Apple Vision Pro 2, будет иметь более доступную цену, начиная уже от 1500 долларов. Однако компания пока не представила конкретных планов по снижению цены на свою гарнитуру.