За год компании удалось продать 20,8 миллиона единиц данной консоли, что чуть ниже запланированного показателя в 21 миллион.

Продажи PS5 превысили 59,2 миллиона по всему миру, в результате последних финансовых показателей, опубликованных компанией Sony. За 4-й квартал текущего финансового года было продано 4,5 миллиона консолей PS5, что немного ниже целевого показателя в 21 миллион единиц. В связи со снижением глобальных продаж PS5 по сравнению с предыдущим годом, Sony прогнозирует снижение продаж до 18 миллионов в текущем финансовом году.

реклама

Helldivers 2 от Arrowhead имеет больший успех. Как сообщается, за 12 недель было продано более 12 миллионов копий игры на PS5 и PC. На протяжении первых трех недель после релиза игры в феврале было продано более 3 миллионов экземпляров, а за следующие 9 недель - около 9 миллионов.

В то же время, Nintendo Switch имеет впечатляющие результаты продаж, превысившие 140 миллионов единиц. Вместе с тем, Nintendo и Microsoft имеют больше преданных поклонников эксклюзивных игр, чем Sony. Люди по-прежнему покупают PlayStation, но Sony сталкивается с конкуренцией в этой области.

Ситуация с Helldivers 2, несмотря на успех, оказалась непростой для разработчиков. Огромное количество возвращенных копий повлияло на прибыль от игры, но она все равно, в целом остается успешной.