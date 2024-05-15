Вентилятор оснащен медным гидродинамическим подшипником и имеет 9-лопастную крыльчатку с рисунком, улучшающим шумовые характеристики.

Компания SilverStone представила новый, особо тонкий корпусной вентилятор Air Slimmer 140. Толщина вентилятора составляет всего 15,5 мм, в то время как обычные 140-мм вентиляторы имеют толщину 25 мм. Эта особенность будет полезной для тех, кто планирует использовать более толстый радиатор или собирать компактную SFF-машину.

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Вентилятор оснащен медным гидродинамическим подшипником, который обеспечивает долгий срок службы, хотя конкретные данные об этом не приведены. Крыльчатка вентилятора имеет 9 лопастей и специальный рисунок, названный SilverStone Shark Force, который улучшает его шумовые характеристики.

Вентилятор подключается к 4-контактному ШИМ и поддерживает очень низкие скорости вращения. Он может работать в диапазоне от 0 до 1 700 об/мин, обеспечивая максимальный воздушный поток 82 CFM при статическом давлении 2 мм H₂O. При этом максимальный уровень шума составляет 33 дБА.

В комплекте идут кабели для последовательного подключения. Есть два варианта вентилятора: базовая версия с черной крыльчаткой и без подсветки, а также Air Slimmer 140 ARGB с белой крыльчаткой и 9 светодиодами, встроенными в ступицу. Для подключения подсветки используется 3-контактный ARGB-вход. Не сообщается о стоимости нового вентилятора.

Мнения пользователей о новом вентиляторе разделились. Некоторые считают, что тонкая конструкция и большое количество лопастей приводят к избыточному шуму. Другие жалуются на низкое качество подшипников вентиляторов Scythe. Некоторые пользователи иронично отмечают, что уже давно пора было выпустить тонкие вентиляторы, учитывая, что они применяются Scythe. Однако есть и те, кому понравилась новинка, отмечая возможность регулировки скорости вентилятора и его хорошие характеристики.