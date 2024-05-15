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ddr22
Вышло обновление Star Citizen Alpha 3.23, добавляющее NVIDIA DLSS, AMD FSR и многое другое
В игру Star Citizen было добавлено обновление Alpha 3.23, в котором представлены новые функции, такие как NVIDIA DLSS, AMD FSR и пользовательская реализация TSR (Temporal Super Resolution).

Одно из самых масштабных обновлений для игры Star Citizen - Alpha 3.23, было выпущено, привнося множество новых функций. Среди них появились такие технологии, как NVIDIA DLSS, AMD FSR и пользовательская реализация TSR. Обновление также предлагает новых диких животных, улучшения в игровой механике и другие нововведения.

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В игре появились местные животные со своим особым поведением. Одним из них является маленькая птица марок, которая использует свои крылья для преодоления больших расстояний, следуя за мигрирующими рыбами. Однако, появление людей в окружающей среде изменило поведение этих птиц, и они начали питаться отбросами. Кроме того, появилось вредное существо, копьеносец, на которых игрокам предстоит охотиться.


Добавлены новые ховербайки Pulse и Pulse LX от Mirai, которые сочетают передовые технологии с элегантностью дизайна. Mirai Pulse имеет легкое вооружение и экстремальную скорость, в то время как Pulse LX представляет собой манёвренность и стиль. Оба ховербайка портативны и позволяют игрокам исследовать сушу.

Режим Master Modes добавляет больше стратегии и остроты в боях между кораблями. Теперь корабли могут работать в режиме навигации, что позволяет быстро перемещаться по квантовому пространству, или в режиме управления, что обеспечивает полный доступ к оружию, но снижает скорость. Корабли были перенастроены для этого изменения.

Добавлены распределительные центры, которые послужат центрами миссий для законопослушных игроков. Игрокам также предоставляется возможность сражаться и выживать пешком с помощью улучшенной системы FPS-боя, включая улучшенную анимацию и новый визуальный эффект прицела на оружии.

Звездная карта обновлена, что позволяет пилотам полностью изучить систему и автоматически прокладывать курс. Было добавлено новое оружие и игровые возможности в рамках Arena Commander.

#star citizen alpha
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