Bethesda Game Studios выпустила второе обновление для игры Fallout 4 Next-Gen, добавляющее больше настроек графики и производительности для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Bethesda Game Studios выпустила второе обновление для игры Fallout 4 Next-Gen, которое нацелено на исправление ошибок и предлагает больше возможностей для настройки графики и производительности на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Пользователи теперь могут изменять параметры, чтобы они лучше соответствовали их стилю игры и дисплею.

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Новая функция Frame Rate Target позволяет выбирать между 30, 40 и 60 кадрами в секунду, а также между визуальными эффектами и производительностью. Улучшена общая стабильность игры, исправлена проблема с некоторыми изображениями, вновь включена функция Auto HDR на Xbox Series S|X и исправлена проблема с полем имени персонажа в широкоэкранном режиме на ПК. Также в обновлении были исправлены ошибки, связанные с загрузкой DLC-пакетов, заменой материалов, порядком загрузки модов DLC и отображением меню Creation Club. Исправлены также сбои, возникающие при подключении к сети на Xbox One. Fallout 4 продолжает быть популярной игрой, и ее продажи в Великобритании превысили апрельские продажи других игр.