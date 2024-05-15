Однако в сравнении с предыдущей моделью Pixel 7a с тензором G2, новый Pixel 8a все равно показывает лучшие результаты.

Недавно выпущенный бюджетный смартфон Pixel 8a оказался медленнее своих старших моделей Pixel 8 и Pixel 8 Pro, как показывают результаты бенчмарков. В сравнении с более дорогими устройствами, Pixel 8a работает медленнее, что подтверждается тестами GeekBench и PCMark. В GeekBench, Pixel 8a отстает по многоядерности на 8-9% от базового и Pro-варианта, но превосходит предыдущую модель Pixel 7a с процессором Tensor G2. В тестах PCMark, Pixel 8a находится на одном уровне с Pixel 8, но уступает Pro-варианту.

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Однако, когда речь заходит об обработке графики, Pixel 8a показывает производительность, сопоставимую с более дорогими моделями. Хотя после длительного стресс-тестирования производительность снижается, изначально она не уступает Pixel 7a.

Несмотря на некоторое разочарование, разница в производительности между Pixel 8a и его старшими братьями скорее всего будет незначительна для большинства пользователей. Бюджетный Pixel 8a все равно обеспечивает достаточно хорошую производительность по своей цене и может быть привлекателен для тех, кто желает сэкономить деньги и получить доступное устройство с основными функциональными возможностями.

Одной из причин различий в производительности между устройствами могут быть характеристики корпуса. Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro имеют более теплопроводные корпуса из пластика, в то время как корпус Pixel 8a менее теплопроводный из поликарбоната. Это может объяснять более сильное замедление производительности Pixel 8a в сравнении с более дорогими моделями.