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ddr22
Red Dead Redemption может наконец-то выйти на ПК, спустя 14 лет после релиза на PS
В интернете появился скриншот, на котором видна строка кода, указывающая на PC-версию игры.

Судя по недавним находкам, игра Red Dead Redemption, популярная игра с открытым миром, может наконец-то быть выпущена на ПК спустя 14 лет после своего оригинального релиза. Tez2 сообщил о появлении скриншота, на котором видна строка кода, упоминающая PC-версию игры. Однако точное место обнаружения этой строки неизвестно. Хотя Rockstar Games не подтвердила факт выхода игры на ПК, они также не отрицали ее существование. Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что решение о выпуске игры на ПК зависит от разработчика.

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Red Dead Redemption уже доступна на нескольких платформах, таких как PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch, а также на PlayStation 3 и Xbox 360. В случае выпуска на ПК, игра будет доступна для еще большего числа игроков. В Red Dead Redemption главный герой - бывший преступник Джон Марстон, который вынужден охотиться на свою бывшую банду преступников, чтобы защитить свою семью. Игроки отправляются в путешествие по просторам американского Запада и Мексики, где Марстон борется со своим прошлым.

Некоторые игроки выражают свое разочарование по поводу грядущего ПК-порта Red Dead Redemption. Они утверждают, что их интерес к игре угас после множества переизданий и долгого ожидания. Однако другие игроки выражают свою радость и надежду на ремейк оригинальной игры с использованием движка последней части, а также с улучшенной графикой.

Все ждут официального подтверждения о выпуске Red Dead Redemption на ПК от Rockstar Games. Но даже если это случится, игроки хотят видеть больше новых и интересных проектов, таких как новые части Grand Theft Auto или Midnight Club. Некоторые игроки также выражают желание увидеть возможности онлайн-игры, например, возвращение режима Undead Overrun в игре.

#red dead redemption
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