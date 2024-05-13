Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Ожидание новой игры Dragon Age: Dreadwolf было долгим для фанатов, но, похоже, что конец уже близок. Глава BioWare, Джефф Грабб, подтвердил, что игра почти готова к выпуску, и все в компании очень довольны результатами. Он также заявил, что игра, возможно, будет представлена на Summer Game Fest в этом году. Ожидается, что игра выйдет в конце текущего календарного года, и фанатам, видимо, не придется ждать слишком долго после ее презентации.

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Игра Dragon Age: Dreadwolf стала финальной частью франшизы Dragon Age и была утверждена BioWare в июне 2022 года. Разработчики представили альфа-версию игры в октябре того же года, где игроки уже могли пройти игру от начала и до конца. BioWare, имея около двух лет, чтобы отполировать игру, приступает к созданию этой финальной части, которая, возможно, будет выпущена к осени 2024 года.

О самой игре известно немного, но по слухам, система управления персонажами будет изменена: игроки смогут давать приказы через колесо команд, подобное тому, как это было в серии Mass Effect. Кроме того, игрокам будет доступно больше локаций для исследования в мире Dragon Age: Dreadwolf, включая Тедас и другие области.

Игра Dragon Age: Dreadwolf будет работать на движке Frostbite и выйдет на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Будучи финальной частью серии, она вызывает большое волнение среди фанатов, которые надеются на увлекательное завершение истории Dragon Age.