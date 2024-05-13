Snapdragon 8 Gen 4, новый чипсет компании Qualcomm, будет иметь редизайн и частоту до 4,26 ГГц, что поможет ему соперничать с чипсетами серии A от Apple.

По слухам, Snapdragon 8 Gen 4, очередное поколение чипсета от Qualcomm, переживет редизайн, который должен быть завершен в июне. Ожидается, что новый дизайн чипсета будет иметь целевую частоту 4,26 ГГц, чтобы противостоять SoC серии A от Apple. Считается, что это изменение сделано для борьбы с грядущими Apple A18 и A18 Pro, которые также могут работать на более высоких частотах.

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Для достижения целевой частоты Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться 3-нм техпроцесс TSMC 'N3E', что позволит значительно увеличить одноядерную производительность чипсета. Однако отсутствие поддержки архитектуры ARMv9 может сказаться на его производительности. Qualcomm имеет несколько месяцев, чтобы завершить разработку и отправить новый чипсет партнерам по производству телефонов.

Компания Apple уже представила свою новую SoC, названную M4, которая также будет выпускаться на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения. По слухам, Qualcomm также собирается массово выпускать Snapdragon 8 Gen 4 на том же техпроцессе, что позволит сравнить их производительность.

Важно отметить, что Snapdragon 8 Gen 4 не будет обладать расширением масштабируемой матрицы (SME), что может ограничить его производительность в выполнении сложных задач. Однако новая целевая частота в 4,26 ГГц может помочь заполнить этот разрыв в производительности.