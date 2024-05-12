Эта плата доступна в форм-факторе mATX и имеет оформление с розовыми и голубыми оттенками, соответствующими светлой теме.

Компания Maxsun, известная своими графическими картами серии iCraft с аниме-тематикой, представила свою материнскую плату с аниме-тематикой - MS-iCraft B760M Cross. Если у вас уже есть видеокарта Maxsun серии iCraft или вы планируете ее приобрести, то новая материнская плата будет отличным дополнением к вашей системе.

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MS-iCraft B760M Cross имеет формат mATX с белой печатной платой и оформлением в розовых и голубых оттенках, соответствующих светлой теме. Плата оснащена сокетом Intel LGA 1700 и чипсетом B760, а также 14-фазной схемой питания.





Слоты расширения включают слоты PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 и PCIe 4.0 x1, а также три слота M.2 с радиаторами. На задней панели имеется дополнительная гравировка аниме-тематики.

Входы/выходы материнской платы включают порты USB 3.2 Type-A и Type-C, 2,5 GbE LAN, USB 2.0 порты, кнопку Clear CMOS, выходы DP/HDMI и поддержку WIFI+BT. Компания Maxsun пока не объявила официальную цену, но материнская плата будет доступна в ограниченном количестве и поступит в продажу 20 мая в официальном магазине Maxsun JD.com.