На данный момент игра запланирована только для PC и Xbox Series S|X, но возможно появление на других консолях не исключено

Судя по слухам, разработка третьей части игры State of Decay идет «очень, очень хорошо», несмотря на несколько проблем, с которыми разработчики столкнулись в начале процесса создания. По словам Джеза Кордена из Windows Central, игра идет очень хорошо и выглядит впечатляюще.

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State of Decay 3 была представлена на Xbox Games Showcase в 2020 году, и с тех пор разработчики трудились над игрой, чтобы сделать ее значительно более масштабной и добавить постоянные онлайн-элементы. Все началось с идеи создания зомби MMO под кодовым названием Class 4, но студия решила развиваться, начав с одиночной игры и добавив мультиплеер в сиквеле.

Известно, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 с помощью разработчиков Gears of War. Пока что State of Decay 3 официально анонсирована только для ПК и Xbox Series S|X, однако Microsoft может рассмотреть возможность выпуска игры и на других платформах.