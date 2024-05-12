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ddr22
Ghost of Tsushima убрали из Steam в регионах, где нет PSN
Несмотря на то, что разработчик Sucker Punch заверил игроков, что основная однопользовательская кампания не требует сетевого подключения к PSN, игра все равно была удалена из некоторых регионов, аналогично ситуации с Helldivers 2 ранее.

Ghost of Tsushima Director's Cut была удалена из магазина Steam в определенных регионах, где отсутствует PlayStation Network (PSN), несмотря на то, что для прохождения синглплеера PSN не требуется. Ранее Sony уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда игра Helldivers 2 была исключена из списка в некоторых странах из-за требования привязки к PSN, которое компания внезапно ввела после выхода игры. Пользователи в этих регионах не могли приобрести игру даже после того, как Sony изменила свое решение.

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На следующей неделе Sony планирует выпустить Ghost of Tsushima Director's Cut на ПК. Разработчики заверяют, что для однопользовательской кампании не требуется аккаунт PSN, но такое требование есть для мультиплеерного режима Legends. Однако информация с сайта SteamDB свидетельствует о том, что игра была удалена из многих регионов, также как и Helldivers 2. Возможно, другие магазины также сняли Ghost of Tsushima с продажи в некоторых регионах.

Требование привязки аккаунта PSN для мультиплеера - распространенная практика, однако похоже, что здесь можно было бы найти более гибкое решение. Sony могла бы позволить большему количеству игроков из разных регионов зарегистрироваться без проблем, либо выпустить версию игры только для однопользовательской кампании в некоторых регионах, если это не представляется возможным. Это отразило бы заботу компании о своих потребителях.

Несмотря на это, Ghost of Tsushima Director's Cut выйдет на ПК 16 мая. Хотя некоторые игроки возмущены требованиями PSN, они все же планируют приобрести игру. Ситуация вызвала жесткие обсуждения, с некоторыми критиками, предполагая, что Sony имеет высокомерное отношение и пытается заставить людей перейти на PSN и платить за мультиплеерный режим.

#ghost of tsushima
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