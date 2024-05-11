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ddr22
Team Group выпустила флеш-накопитель Model T USB 3.2 Gen 1 для использования в электромобилях
Устройство имеет интерфейс USB 3.2 Gen 1 и емкость до 512 ГБ.

Компания Team Group Inc., лидер в области решений для хранения данных премиум-класса, выпустила флеш-накопитель Model T USB 3.2 Gen 1. Этот компактный USB-накопитель разработан специально для USB-камер в электромобилях, с целью поддержать растущий спрос на электромобили как экологически чистый вариант.

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Этот флеш-накопитель предназначен для хранения записей вождения электромобилей, в частности, он совместим с Tesla Model 3/Y/S/X. Он имеет интерфейс USB 3.2 Gen 1 и емкость до 512 ГБ. Устройство разработано для режима Sentry Mode и обеспечивает непрерывную запись, даже после форматирования. Благодаря достаточному объему памяти, пользователи могут безопасно активировать режим Sentry Mode, который фиксирует и сохраняет критические моменты в течение 10 минут.

Флеш-накопитель Model T USB 3.2 Gen 1 оснащен гладкой никель-черной отделкой, компактным размером и эргономичным дизайном, который оптимизирует использование пространства и сочетается с элегантным интерьером электромобилей. Устройство использует технологию сборки COB (Chip On Board), которая обеспечивает защиту от воды, пыли и ударов. Компания также предоставляет пожизненную гарантию.

Некоторые комментарии пользователей выразили недовольство малой емкостью флеш-накопителя и его связью с маркой автомобилей Tesla. Они также отметили разъем USB-A, который, по их мнению, является устаревшим.

#team group
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