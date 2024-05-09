Она оснащена чипами памяти A-die от SK hynix и поддерживает технологию Intel XMP 3.0 для лучшего контроля разгона и стабильности

Компания Lexar представила новую модель памяти ARES DDR5, которая обладает высокой производительностью и скоростью до 8000 МТ/с. Модули памяти ARES от Lexar известны своими технологическими возможностями и элегантным дизайном, привлекательными для потребителей. Новая модель памяти ARES имеет впечатляющую скорость 7600 МТ/с, делая ее одной из самых быстрых на рынке. Она конкурирует с другими компаниями, такими как G.Skill и XPG, и, вероятно, превосходит их в некоторых областях.

реклама

Модули памяти ARES от Lexar оснащены чипами памяти A-die от SK hynix, которые известны своей производительностью и эффективностью. Эти чипы также поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую более точно контролировать разгон и обеспечивать стабильность в условиях повышенных нагрузок. Модули памяти ARES могут достигать скоростей до 8000 МТ/с при определенных таймингах.

Новая модель памяти ARES от Lexar также отличается эстетичным дизайном. Она имеет 8 светодиодных сегментов и 13 режимов освещения, которые можно настраивать с помощью программного обеспечения Lexar Sync. Модули оснащены алюминиевыми корпусами толщиной 1,8 мм с силиконовыми прокладками для отвода тепла, обеспечивая наилучшую производительность во время работы.

Комплект памяти совместим с некоторыми high-end материнскими платами от ASUS, MSI и Gigabyte. В настоящее время скорость 8000 МТ/с поддерживается только материнскими платами ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore и Z790 APEX. Цена модулей ARES DDR5 от Lexar ожидается в размере 1 299 юаней за комплект памяти объемом 32 ГБ. Они предлагают конкурентную цену в сравнении с другими моделями на рынке, хотя чуть дороже, чем некоторые другие аналогичные предложения.