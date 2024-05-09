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ddr22
Команда разработчиков следующей части Battlefield самая большая в истории франшизы
В ходе отчета, генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, поделился информацией о команде разработчиков следующей части Battlefield.

Компания Electronic Arts (EA) выпустила отчет о доходах за 4 квартал 2024 года, в котором отметила успешные результаты. За год компания получила доход в размере 7,43 миллиарда долларов, превышающий показатель прошлого года на 1%. Наибольшую прибыль принесли игры EA Sports FC 24 и Madden NFL 24, последняя из которых стала самой продаваемой игрой в серии с 2000-х годов.

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Генеральный директор EA Эндрю Уилсон также рассказал о следующей части Battlefield, которая разрабатывается наибольшей командой в истории франшизы. Он охарактеризовал игру как "еще один потрясающий живой сервис". К поддержке, для разработки сюжетного контента в следующей части Battlefield также присоединилась студия Motive Studios, после закрытия студии Ridgeline Games. 

Несмотря на то, что следующая часть Battlefield является приоритетом для EA, ожидается, что игра не выйдет в этом году. Компания сообщила о своей игровой линейке на финансовый год 2025, которая включает в себя спортивные игры, игры EA Originals и "собственный IP". Хотя EA не уточнила, о каком именно "собственном IP" идет речь, инсайдеры сообщают, что это возможно будет игра Dragon Age: Dreadwolf. Для Dragon Age в 2024 году и для Battlefield в 2025 году появление на рынке кажется реалистичным.


Мнения пользователей разделились. Некоторые выражают оптимизм и интерес к грядущим играм, в то время как другие высказывают свое разочарование в компаниях EA и DICE, не поддерживающих последние игры Battlefield и считая, что большие команды разработчиков не всегда обеспечивают качественную игру. Они также высказывают недовольство по поводу решения EA о запрете конкуренции для разработчиков, которые ранее вносили значительный вклад в разработку Battlefield.

#battlefield
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