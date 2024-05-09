Хотя разница между процессорами может быть значительна, утверждается, что производительность графического процессора M4 и M3 одинакова.

Графический процессор M4, новый чипсет от Apple, не обеспечивает существенного прироста производительности по сравнению со своим предшественником M3, особенно в рабочих нагрузках, не связанных с трассировкой лучей. Apple не делает сравнений между M4 и M3 и вместо этого сфокусировалась на улучшении процессора и графических возможностей. Некоторые источники утверждают, что производительность GPU у M4 и M3 одинакова в задачах не связанных с трассировкой лучей. Хотя смена процессорной архитектуры на 3-нм техпроцесс может повысить энергоэффективность, это не является существенным улучшением в области графической производительности.

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По данным утечки бенчмарка Geekbench 6, процессор M4 имеет немного более низкие тактовые частоты, чем M3. Согласно таблице производительности X, производительность процессора M4 будет настолько высока, что превзойдет M3 и M2. Однако с графической производительностью ситуация сложнее, и некоторые эксперты считают, что M4 не принесет улучшений в этой области. Apple, возможно, фокусировалась на увеличении времени работы от аккумулятора.

Без реальных бенчмарков и цифр, сложно оценить фактическую производительность M4. Пока что стоит отнестись к этим слухам с осторожностью и ждать новых новостей. Чипы M4, вероятно, будут хорошим выбором для мобильных устройств – для них важна не только производительность, но и долговечность, и Apple, видимо, выбирает баланс между этими двумя аспектами.