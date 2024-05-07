Представленный список включает такие модели, как ASUS ROG Zephyrus G16, ASUS TUF Gaming (серия A14 и A16), ASUS Creator ProArt P16 и ASUS Creator ProArt X13

Компания ASUS готовит 14 новых ноутбуков следующего поколения, включая модели ROG, TUF и ProArt, которые будут оснащены APU AMD Ryzen «Strix Point» и базируются на архитектуре Zen 5. Утечка информации о новых моделях произошла на странице адаптера ROG Compact Plug, где были перечислены различные варианты ноутбуков. В список моделей входят ASUS ROG Zephyrus G16, ASUS TUF Gaming серии A14 и A16, а также ASUS Creator ProArt P16 и ProArt X13. Модели ROG Zephyrus G16 оснащены APU AMD Ryzen «Strix Point» и графическими процессорами NVIDIA RTX 4050, 4060 и 4070. Модели TUF Gaming и Creator ProArt также содержат эти новые APU и графические процессоры RTX.

Хотя конкретные конфигурации не были раскрыты, ранее полученная информация говорит о том, что APU AMD «Strix Point» будут иметь 4-нм монолитный дизайн, состоящий из ядер нового поколения Zen 5 и Zen 5C. Они также будут иметь встроенное графическое ядро RDNA 3+ с 16 вычислительными блоками и поддержкой памяти LPDDR5X. Предполагается, что эти чипы будут выпускаться под брендом Ryzen 9000 и будут обладать NPU XDNA 2.