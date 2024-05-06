Видеокарта имеет большой алюминиевый радиатор, состоящий из 216 алюминиевых ребер, шесть медных тепловых трубок и термопрокладку для рассеивания тепла

Компания XFX представила новую видеокарту Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana, которая является их новым флагманским продуктом. Основанный на самом быстром графическом процессоре AMD Radeon, данный продукт является эксклюзивным для Китая. Карта привлекает внимание своим 4-слотовым дизайном и тяжелым радиатором. Длина карты составляет 34,6 см, ширина - 13 см, а толщина - 4 слота. Основным преимуществом этой карты является большой алюминиевый радиатор с 216 ребрами для рассеивания тепла, а также 6 медными тепловыми трубками и базой паровой камеры. Дополнительно, карта оснащена вентиляторами диаметром 100 мм, которые вращаются со скоростью до 3 200 об/мин и создают воздушный поток 70,08 CFM. Цена данной карты в Китае составляет ¥7 899, что эквивалентно примерно $1 090.

Некоторые пользователи оказались разочарованы названием Phoenix Nirvana. Они считают, что данное название не соответствует продукту технического характера. В то же время, другие пользователи выразили свое восхищение дизайном и характеристиками карты XFX RX 7900 XTX Phoenix Nirvana.



Видеокарта вызвала интерес у многих пользователей, и они интересуются температурными характеристиках данной видеокарты, так как предыдущие модели XFX всегда хорошо охлаждались. Некоторые пользователи сожалеют о том, что технические характеристики данной карты не отличаются от других моделей.