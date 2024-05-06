Это позволит увеличить общую ёмкость батареи на 10 процентов без ущерба для производительности смартфона.

По слухам, следующая модель Galaxy S25 от Samsung будет включать новую функцию под названием «Battery AI», которая позволит увеличить общую емкость аккумулятора на 10 процентов при сохранении производительности устройства. В предыдущей модели, Galaxy S24, был введен программный пакет под названием Galaxy AI, работающий на основе искусственного интеллекта. Этот пакет программ сделал модели Galaxy S24 очень популярными и способствовал увеличению операционной прибыли компании. Однако следующая модель Galaxy S25 Ultra может разочаровать пользователей в отношении аккумулятора, так как она будет использовать ту же батарею емкостью 5 000 мАч, что и предыдущие модели. Тем не менее, Samsung намерена увеличить емкость аккумулятора на 10 процентов с помощью так называемого «аккумуляторного искусственного интеллекта».

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Слухи говорят о том, что функция «Battery AI» может устранить несущественные задачи, выполняемые на Galaxy S25, чтобы увеличить общую емкость аккумулятора. Это может быть интеллектуальная функция, встроенная в пакет Galaxy AI, которая позволит продлить время работы устройства без ущерба для его производительности. Источник утверждает, что пользователи могут ощутить 5-10-процентное увеличение времени автономной работы. Всем известно, что существует множество программного обеспечения для повышения заряда аккумулятора, но они часто снижают производительность устройства или не дают определенных результатов. Однако не известно, как именно будет работать функция Battery AI. Вероятно, она будет устранять фоновые задачи, использующие системные ресурсы, чтобы продлить время работы аккумулятора.



