Пользователям, которые хотят увидеть эту технологию на более доступных моделях, придется подождать до 2027 года.

Аналитик Омар Сохаил утверждает, что Apple не будет внедрять технологию распознавания лиц под дисплеем в свои устройства до 2026 года. В настоящее время Apple использует технологию Face ID, которая была впервые представлена в iPhone X, и компания постоянно работает над улучшением этой технологии и уменьшением выреза на экране. Однако, по мнению аналитика, внедрение Face ID под дисплеем будет отложено до 2026 года.

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Согласно ранее опубликованным планам Apple, технология Face ID под экраном планировалась впервые применить в семействе iPhone 17, которое появится в 2025 году. Однако Омар Сохаил утверждает, что дебют этой технологии будет отложен до 2026 года, и она будет доступна только в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Пользователям, которые хотят увидеть эту технологию на более доступных моделях, придется подождать до 2027 года, когда выйдут модели iPhone 19.

Аналитик Омар Сохаил имеет хорошую репутацию в отрасли и обладает информацией о цепочке поставок Apple. Он обычно предоставляет информацию о будущих аппаратных изменениях и функциях до их официального выпуска. Поэтому его слова о задержке внедрения Face ID под дисплеем в устройствах Apple представляют авторитет.

Одна из возможных причин задержки внедрения технологии Face ID под дисплеем состоит в том, что это может ухудшить возможности датчиков для аутентификации и качество изображения. Однако ожидается, что Apple будет работать над совершенствованием этой технологии, чтобы в будущем представить Face ID под экраном.