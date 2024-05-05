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ddr22
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
Демо-версия технологического процесса Industrial Factory на Unreal Engine 5.4 показывает удивительные визуальные эффекты, однако это требует огромных вычислительных ресурсов и может быть недоступно даже для самых мощных графических карт, таких как RTX 4080, при использовании разрешения 4K/

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Пользователи протестировали техническое демо Unreal Engine 5.4 под названием Gorgeous Industrial Factory. Демонстрация показывает впечатляющую визуализацию, но требует значительные вычислительные мощности, на что большинство пользователей может не рассчитывать даже на самых мощных графических процессорах на рынке. В режиме 1440p демонстрация проходит с частотой кадров в районе 80/90 FPS, но RTX 4080, работая в разрешении 4K, не достигает 60 FPS. 

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Отмечается, что даже с высокопроизводительными системами сложно достичь 60 FPS в играх на движке Unreal Engine 5, что еще более сложно на текущих поколениях консолей. Большинство игроков не смогут запустить игру Senua's Saga: Hellblade II в разрешении 4K и 60 FPS даже на ПК. 


Unreal Engine 5.4 был выпущен недавно, предлагая новые функции для разработки игр. Однако некоторые пользователи высказывают мнение, что видеодемонстрация не достаточно увлекательна или оптимизирована.

Некоторые пользователи выражают надежду на оптимизацию движка, чтобы новые графические карты, такие как RTX 4000, могли справиться с высокими требованиями. В то же время, другие пользователи указывают на потребность в графических картах следующего поколения, таких как RTX 4090 или RTX 5090, чтобы достичь более высокой производительности.

#unreal engine 5.4 gorgeous industrial factory tech demo
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