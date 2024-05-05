По слухам, грядущий процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake» для настольных ПК будет работать на частоте около 5,5 ГГц, что меньше, чем у существующих процессоров Raptor Lake

По слухам, предстоящий процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake» для настольных ПК будет иметь тактовую частоту около 5,5 ГГц. Однако это значительно ниже тактовой частоты процессоров Raptor Lake, которые могут достигать 6,20 ГГц. Источники сообщают, что новая линейка процессоров Arrow Lake-S может предложить значительное снижение тактовой частоты по сравнению с предыдущими моделями.

реклама

Так, флагманский процессор Core Ultra 9 285K, имеющий 24 ядра и 24 потока, будет работать на частоте до 5,5 ГГц. В то время как текущий флагманский процессор Raptor Lake-S, Core i9-14900KS, работает на частоте до 6,20 ГГц, что делает его самым быстрым вышедшим на сегодняшний день процессором.

Слухи также говорят о возможном снижении производительности новых процессоров Arrow Lake-S на одно ядро в сравнении с их предшественниками, процессорами Alder Lake. Но при этом новые процессоры будут обладать общим увеличением производительности по сравнению с процессорами прошлого поколения. Хотя точных деталей пока нет, ожидается, что процессоры Arrow Lake-S будут обладать улучшенной производительностью за счет оптимизации каждого ядра.

Важно отметить, что процессоры Arrow Lake-S будут использовать матрицу 8+16 и 24 ядра, включая ядра на архитектуре Lion Cove P-Core и Skymont E-Core. Однако неясно, будут ли «разблокированные» K-серии процессоров использовать технологический узел Intel 20A или перейдут на 3-нм технологический узел TSMC.

Процессоры Arrow Lake-S будут работать на платформах «800-й серии» с разъемом LGA 1851 и будут поддерживать более быструю память DDR5-6400. Источники также упоминают возможное увеличение цен на процессоры Arrow Lake-S, вероятно, из-за включения тега «Core Ultra» и растущего спроса на оборудование с искусственным интеллектом. Ожидается, что процессоры Arrow Lake-S также будут оснащены NPU и графическим процессором iGPU Xe-LPG «Arc Alchemist».

Более подробная информация о процессорах Arrow Lake-S ожидается на выставке Computex 2024, где будет представлена первая демонстрация этих настольных ПК.