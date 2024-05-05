AMD представила информацию о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) в своих графических процессорах RDNA 3 и XDNA NPU

AMD поделилась информацией о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) в своих графических процессорах RDNA 3 и XDNA NPU. Компания представила геймерам, разработчикам и создателям ряд оптимизированных рабочих нагрузок, включающих повышение качества видео, удаление фонового шума, редактирование фотографий и видео, а также обучение моделей.

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Графическая архитектура RDNA 3 обеспечивает более чем двукратный прирост производительности ИИ по сравнению с предыдущими поколениями. GPU RDNA 3 имеют до 192 AI-ускорителей, оптимизированных для работ в различных ML-фреймворках. Они также обладают большим объемом VRAM и высокой пропускной способностью благодаря технологии Infinity Cache.

AMD также провела сравнение с платформой GeForce RTX от NVIDIA, показав, что их GPU стоят дешевле, но при этом обеспечивают высокую производительность. Компания продолжает развивать свой программный пакет ROCm с поддержкой различных моделей и алгоритмов. Версия ROCm 6.0 получила поддержку оборудования потребительского уровня и улучшенную совместимость. Компания также предоставляет разработчикам различные программные стеки и документацию.

Одним из интересных примеров производительности было сравнение видеокарты Radeon RX 7600 XT с процессором Ryzen 7 8700G в работе с моделями искусственного интеллекта. Видеокарта с 16 ГБ VRAM оказалась в 3,6 раза быстрее процессора в обработке модели развития языков и в 8 раз быстрее в некоторых других случаях использования ИИ.