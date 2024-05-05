В игре будет открытый мир, и персонаж Лара Крофт сможет перемещаться по огромным зонам на мотоцикле и при помощи парашюта

Компания Crystal Dynamics, создатель серии игр Tomb Raider, уже более двух лет не представляла новую часть этой популярной франшизы. Однако утечка информации от киноинсайдера V Scooper дала некоторые подробности о предстоящей игре. Согласно утечке, новая игра Tomb Raider будет иметь открытый мир, а главная героиня Лара Крофт будет путешествовать на мотоцикле и при помощи парашюта. Если все пойдет по плану, игра может быть выпущена менее чем через год.

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Утечка также раскрыла информацию о сюжете игры. В новой части Лара вступает в стратегическую борьбу с Обществом рейдеров и другими соперниками за реликвии древнего императора Ашоки в северной Индии. Общество рейдеров является конкурирующей фракцией, вдохновленной Ларой, но не связанной с ней, и может преследовать противоположные цели. Игра также будет иметь новую функцию, основанную на наборе команд и союзников, которые помогут вам в миссиях и победят соперников.

Некоторые слухи о новой части Tomb Raider возникли около двух лет назад, когда бывший редактор IGN и соучредитель Kinda Funny Колин Мориарти упомянул команду молодых рейдеров. Слухи также говорят о том, что Tomb Raider находится в разработке уже длительное время и может быть представлена в ближайшие месяцы. Ожидается, что игра будет выпущена в 2025 году.