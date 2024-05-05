"Terminator: Survivors" - новая игра с открытым миром, действие которой происходит после Судного дня в 2005 году

Terminator: Survivors - новая игра компании Nacon, которая создана на движке Unreal Engine 5 и предлагает приключения в постапокалиптическом мире после Судного дня. Действие игры происходит в 2009 году, после того, как Джон Коннор создал Сопротивление против Скайнета. В игре игрокам предстоит пересекать области, страдающие от радиации, и бороться за ресурсы и территории враждующих фракций.

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В игре будет всего один Т-800, который сможет преследовать игрока на протяжении всей игры. Это связано с сюжетом игры, где продуктивные возможности Скайнета еще не достигли своего пика, и Т-800 служит напоминанием о неустанном преследовании Скайнета. Такой подход позволяет игрокам ощутить атмосферу ужаса и неотложности, которую переживали герои первых двух фильмов ""Терминатор".





Terminator: Survivors планируется выпустить 24 октября. В игре будет доступен кооператив до четырех игроков. Еще неясно, будет ли ранний доступ доступен для Xbox Series X/S и PlayStation 5, или владельцам консолей придется подождать полного выпуска игры.