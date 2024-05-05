Несколько китайских компаний, таких как OnePlus и Xiaomi, уже готовятся к выходу своих устройств, основанных на этом чипсете, в конце года

Qualcomm планирует выпустить свой новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 4, и первое устройство на его базе может быть представлено уже в октябре этого года. Хотя некоторые компании, вроде Samsung, пока не готовы использовать этот чипсет до 2025 года, другие, такие как OnePlus и Xiaomi, уже готовятся выпустить свои устройства на его базе.

Информация о предстоящих устройствах основана на утечках, полученных от Digital Chat Station, который известен своей надежностью в отношении таких слухов.

реклама

Ожидается, что первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут включать OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие устройства, которые планируется выпустить позже в этом году.

Инженерные образцы уже существуют, и они используют низкочастотную версию нового чипсета, но предполагается, что к моменту выпуска будет использована еще более быстрая версия.

Однако есть информация о том, что Snapdragon 8 Gen 4 не будет обладать высокой энергоэффективностью и потребует емкой батареи для работы, что может оказаться недостатком для пользователей, желающих долгое время использовать устройства без подзарядки.

Официальный анонс Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в ближайшее время, после чего появятся более подробные сведения о его характеристиках.