Телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащен 16-мегапиксельной ультраширокой камерой, 24-мегапиксельным основным сенсором и камерой с телефото зумом 85-170 мм

Согласно утечке информации, Sony Xperia 1 VI будет представлен в ближайшее время, а его официальный анонс запланирован на 17 мая. Уже сейчас у нас есть детали о характеристиках этого флагманского смартфона.

Одной из ключевых особенностей Xperia 1 VI станет использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Также под капотом телефона будет установлено несколько камер: ультраширокоугольная 16-миллиметровая камера, основная 24-миллиметровая камера и камера с телефото зумом 85-170 мм. Благодаря многолетнему опыту Sony в производстве камер, можно ожидать качественных фотографий от этого устройства.

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Sony больше акцентирует внимание на программном обеспечении, чем на аппаратных характеристиках. Будущий телефон будет иметь приложение с одной камерой, вдохновленной линейкой камер Alpha. Это приложение будет обладать «технологией определения человеческой позы», разработанной на основе камер Alpha, что позволит всегда правильно фокусироваться даже на объектах, повернутых или скрытых от камеры.

Помимо этого, будет доступно новое приложение Video Creator, предоставляющее полный контроль для создания видео.

Стандартные функции, которые ожидают пользователи от хорошего телефона, также будут присутствовать в Sony Xperia 1 VI. Телефон сохранит 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также получит улучшенные динамики.

Задняя панель будет изготовлена из текстурированного стекла, что стало стандартом для большинства флагманов. Цветовые варианты будут представлены в черном и платиново-серебристом цветах, соответствующих другим продуктам Sony.

Что касается экрана, Sony Xperia 1 VI будет оснащена OLED-панелью с соотношением сторон 19,5:9. Экран будет более ярким по сравнению с предыдущей моделью, а также поддерживать частоту обновления от 1 до 120 Гц. Важно отметить, что прикосновения к экрану будут регистрироваться с частотой 240 Гц.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет отвечать за питание устройства, а также будет поддерживать беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку. Стоимость Sony Xperia 1 VI ожидается выше 1000 долларов.