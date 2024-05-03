Ранее стало известно, что следующая часть этой популярной франшизы была отложена, но новая утечка информации опровергает это заявление и говорит о планируемом релизе игры в январе 2025 года.

По неофициальной информации, Resident Evil 9 (RE9) может быть анонсирована в ближайшее время и выпущена в январе 2025 года. Ранее сообщалось о возможной задержке игры, но информатор, известный как Dusk Golem, отозвал свои слова и заявил, что разработчик Capcom вскоре представит игру и запланировал ее выход на январь следующего года. Он также упомянул, что RE9 находится в разработке уже около 7 лет и имеет самый большой бюджет и самое продолжительное время разработки среди всех игр серии Resident Evil. По слухам, RE9 будет содержать открытый мир, подобный игре Dragon's Dogma 2. Официальной информации об игре пока нет, но эти утечки предоставили нам некоторую информацию о том, чего ожидать от следующей части франшизы. Разработка RE9 началась в 2018 году, а последняя глава франшизы, Resident Evil Village, вышла в 2021 году и получила положительные отзывы.



Необходимо отметить, что все утечки и слухи требуют официального подтверждения, поэтому пока остается неясным, когда именно будет анонсирована RE9.