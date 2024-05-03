Генеральный директор Тим Кук сообщил, что половина компаний из списка Fortune 100 приобрели AR-гарнитуру.

AR-гарнитура Apple Vision Pro может не стать популярной на потребительском рынке, но она пользуется успехом в корпоративном сегменте. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что половина компаний из списка Fortune 100 приобрели эту AR-гарнитуру и она доказала свою пользу в различных областях. Мы не знаем точное количество единиц, проданных Apple Vision Pro, но это указывает на значительную популярность гарнитуры в других компаниях. Apple Vision Pro успешно используется в различных предприятиях, включая авиакомпанию KLM, где ее применяют при проектировании авиационных двигателей. Кроме того, гарнитура использовалась компанией Porsche, дизайнерами кухонь в Lowe's и Gucci. Возможно, Apple Vision Pro появится и в Японии, так как аксессуары для этой гарнитуры уже упоминаются на сайте местного онлайн-продавца.



Хотя продажи Apple Vision Pro не достигли ожидаемых 800 000 единиц в этом году, она все равно заняла устойчивую позицию на корпоративном рынке. Ее конкурент Microsoft HoloLens также пытался завоевать рынок гарнитур дополненной реальности, эти попытки оказались неудачными. Однако Apple стремится добиться дополнительного роста продаж и может рассчитывать на запуск за пределами США. Уже было объявлено о запуске Apple Vision Pro в Китае в конце этого года, а утечки информации показывают, что она также может появиться в Японии. Apple также планирует выпустить более доступную версию в 2025 году и, возможно, представить прямого наследника Apple Vision Pro до конца 2026 года.