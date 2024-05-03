Аналитик Mat Piscatella сообщил, что хотя FF7 Rebirth в данный момент занимает четвертое место по продажам в США в этом году, игра занимает только 14-е место по продажам за все время в серии Final Fantasy в США.

Продажи игры FF7 Rebirth в США на PlayStation 5 оказались ниже, чем у игры Final Fantasy XVI за тот же период времени. Об этом сообщил аналитик Circana Мэт Пискателла корреспонденту GameFile Стивену Тотило. Несмотря на то, что FF7 Rebirth в данный момент занимает четвертое место по продажам в США в этом году, она занимает только 14-е место по продажам за все время существования игр серии Final Fantasy в США. Однако, стоит отметить, что FF7 Rebirth выпущена всего два месяца назад, в то время как другие части Final Fantasy продаются гораздо дольше, поэтому со временем ожидается увеличение продаж игры FF7 Rebirth.



Тем не менее, продажи FF7 Rebirth в сравнении с игрой Final Fantasy XVI за тот же период упали на двузначный процент. Ранее уже сообщалось, что продажи FF7 Rebirth оказались ниже ожидаемых и составили всего половину от продаж игры Final Fantasy VII Remake, выпущенной в 2020 году. Несмотря на данные показатели продаж, вторая часть трилогии FF7 Rebirth была высоко оценена критиками, получив оценку 10 из 10. Игра отличается своей амбициозностью и представляет собой 100-часовую эпопею, где игроки будут исследовать огромные открытые пространства и следовать более линейным сюжетным сегментам. FF7 Rebirth станет обязательной игрой для всех поклонников серии Final Fantasy.