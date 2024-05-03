Корпорация Intel занимается исследованием квантовых процессоров на основе кремния с целью создания масштабируемых устройств.

Компания Intel занимается исследованиями в области квантовых процессоров на основе кремния с целью создания масштабируемых устройств. Исследовательская работа Intel была опубликована в журнале Nature и продемонстрировала способность создавать спиновые кубиты на кремниевых пластинах с использованием CMOS-технологий, обеспечивая однородность, точность и статистику измерений. Это открывает возможности для массового производства и масштабирования квантовых процессоров на основе кремния и является важным шагом в создании отказоустойчивых квантовых компьютеров.





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Исследователи Intel разработали процесс криогенного зондирования для сбора данных о производительности устройств спиновых кубитов на целых кремниевых пластинах с использованием CMOS-технологий. Это позволило получить больше данных для анализа однородности и достичь высокой точности затвора. Квантовые устройства, созданные на основе этих пластин, показали высокую производительность в качестве спиновых кубитов, что делает их перспективными для создания более сложных и плотных квантовых компьютеров.





Intel использует свой опыт в производстве транзисторов и передовые 300-миллиметровые пластины CMOS для создания спиновых кубитов из кремния. Они также планируют использовать эти технологии для добавления дополнительных слоев межсоединений и создания массивов с большим количеством кубитов и связностью.

Этот прогресс в области квантовых процессоров на основе кремния, открывает новые горизонты для будущих процессоров и позволяет Intel конкурировать с другими компаниями в этой области. Реализация отказоустойчивых квантовых компьютеров с миллионами однородных кубитов требует надежных процессов производства, и Intel стремится быть на переднем крае этих технологий. Будущее в области квантовых процессоров на основе кремния выглядит многообещающим с постоянным масштабированием производительности и созданием более сложных квантовых устройств.