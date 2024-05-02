На данный момент 98% 2D-концепт-арта завершено, а 85% 3D-арта уже готово.

Команда разработчиков мода Skywind поделилась первым видео с обновлением после трех лет работы. Видео показывает прогресс работы в каждом отделе проекта. Процент завершения 2D-концепт-арта составляет 98%, а 3D-арта - 85%.

Работа над разработкой уровней идет полным ходом, но некоторые из них все еще находятся на стадии рассмотрения. В мод будет включено пользовательские анимации и визуальные эффекты для создаваемых существ и заклинаний. Команда также работает над озвучкой более 3 тысяч NPC, из которых уже озвучено более 2 тысяч. Остальные NPC и файлы звуковых эффектов еще предстоит озвучить и обработать. Команда сценаристов занимается заполнением пробелов, созданием новых квестов и расширением существующих, а также адаптацией диалогов NPC из Morrowind к системе Skyrim.

реклама

Некоторые особенности Morrowind уже возвращены, но работа над графикой NPC, системой пользовательских заклинаний и балансировкой игры все еще в процессе. Команда говорит, что видит конец работы, но до полного завершения проекта еще далеко. Они приглашают опытных разработчиков присоединиться к команде, чтобы ускорить развитие мода.