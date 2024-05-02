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ddr22
NVIDIA представила обновленный ChatRTX с улучшенной поддержкой LLM и поиском изображений
Основное отличие ChatRTX от других чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI, заключается в том, что ChatRTX разработан для работы в локальной системе, что позволяет использовать его на ПК без подключения к интернету.

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NVIDIA представила обновленный ChatRTX AI с улучшенными возможностями, которые выводят работу с ПК на новый уровень. Основные изменения включают различные расширенные возможности ввода, такие как голосовые и видео подсказки. В отличие от ChatGPT от OpenAI, ChatRTX разработан для работы в локальной системе, что обеспечивает более персонализированную работу и доступность без подключения к Интернету.

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Одно из ключевых улучшений ChatRTX - поддержка LLM (large language models). Он поддерживает несколько LLM, включая Gemma от Google и ChatGLM3, который работает на английском и китайском языках. Это обеспечивает пользователям большую гибкость при работе с чат-ботом.

Другим важным нововведением является поддержка поиска и взаимодействия с локальными фотоданными. Благодаря системе предварительного обучения контрастного языка и изображения (CLIP) от OpenAI, пользователи могут легко искать и манипулировать своими фотографиями без сложной маркировки метаданных.

ChatRTX также получил поддержку системы автоматического распознавания речи AI под названием Whisper. Это позволяет чат-боту понимать и взаимодействовать с устной речью пользователей.


Одним из преимуществ ChatRTX от NVIDIA является его конфиденциальность. Пользователи могут разрешить доступ к локальным файлам и быть уверенными в безопасности своих данных. Благодаря использованию искусственного интеллекта, ChatRTX работает гораздо быстрее, чем альтернативные решения.

Чат-бот также может подключаться к различным языковым моделям, используя программное обеспечение NVIDIA TensorRT-LLM и Retrieval Augmented Generated (RAG). Это обеспечивает ускоренную обработку и производительность при работе с графическими возможностями.

Наконец, обновленный ChatRTX от NVIDIA позволяет персонализировать его, обучая модель на собственных данных и работая с изображениями благодаря интеграции CLIP от OpenAI. Это позволяет чат-боту нативно перемещаться по изображениям и выполнять различные действия в зависимости от указанных подсказок.

#nvidia
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В NVIDIA ChatRTX 0.3 добавили распознавание речи, поиск картинок и новые языковые модели
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