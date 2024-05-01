Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 прошел бенчмарк, который показал, что производительность чипсета ниже ожидаемой

Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 был подвергнут бенчмарк-тестированию, и результаты показали, что производительность чипсета оставляет желать лучшего. Частота работы процессоров оказалась ниже ожидаемой, что может быть связано с дросселированием. Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь тактовую частоту 4,00 ГГц и выше, но в полученных результатах видно, что максимальная частота составила всего 2,40 ГГц.

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Бенчмарк показал результаты, которые оказались намного ниже предполагаемых. Число баллов в AnTuTu составило всего 1,85 миллиона, что говорит о низкой производительности. Однако ранняя утечка Geekbench 6 говорила о том, что Snapdragon 8 Gen 4 значительно превосходит предыдущую версию и с максимальным комфортом обходит A17 Pro от Apple. Также слухи говорят о том, что графический процессор Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4 быстрее, чем M2 от Apple в тесте 3DMark «Wild Life Extreme».

Однако следует относиться к этим результатам с осторожностью, поскольку существуют утверждения, что спецификации и изображения были взяты из инженерного образца Snapdragon 8 Gen 3 и могли быть изменены. Это может означать, что полученные результаты не являются окончательными. Несмотря на это, будет интересно наблюдать за дальнейшими утечками и тестированиями, чтобы получить более точную информацию о Snapdragon 8 Gen 4. Официальное представление чипсета ожидается в октябре этого года, поэтому есть надежда, что его производительность будет улучшена к моменту релиза.